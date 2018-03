Salini Impregilo festeggia in Borsa il nuovo ordine negli Usa, titolo +1,5%

Valeria Panigada 23 marzo 2018 - 10:58

MILANO (Finanza.com)

Salini Impregilo si mette in evidenza a Piazza Affari. In una seduta intonata al ribasso il titolo del gruppo delle costruzioni balza in avanti di circa 1 punto e mezzo percentuale (+1,46%) scambiando a 2,36 euro. Salini Impregilo festeggia così il contratto da 181 milioni di dollari vinto nel Sud Carolina (Stati Uniti), attraverso la controllata The Lane Construction. Il progetto prevede la progettazione e la realizzazione dell'ampliamento della Interstate 85.