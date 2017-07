Saipem sul fondo del Ftse Mib dopo doppia bocciatura Credit Suisse

Daniela La Cava 18 luglio 2017 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Saipem scivola sul fondo del Ftse Mib, dopo avere incassato la doppia bocciatura di Credit Suisse. Il titolo del gruppo italiano attivo nel settore dei servizi petroliferi cede in questo momento circa l'1,4% a 3,482 euro ad azione a Piazza Affari, in presenza dell'indice Ftse Mib che lascia sul terreno lo 0,04% a 21.492,57 punti. A innescare la corsa ribassista la decisione di Credit Suisse di abbassare la raccomandazione su Saipem a underperform dal precedente neutral, con il prezzo obiettivo che è stato tagliato a 2,55 euro dal precedente 3,9 euro. Gli esperti della banca svizzera, si legge in un report, sono "sempre più preoccupati circa la lentezza del recupero nell’Offshore E&C. Si tratta di un segmento di business che pesa per oltre il 70% dell'Ebit stimato per il 2017.