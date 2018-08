Saipem: Equita dice ancora buy dopo nuovi contratti

Daniela La Cava 22 agosto 2018 - 12:31

MILANO (Finanza.com)

A Piazza Affari Saipem continua a percorrere la strada rialzista, anche se con guadagni decisamente più contenuti rispetto messi a segno ieri. Il titolo del gruppo di San Donato Milanese avanza ora di 0,52% a 4,61 euro, dopo il balzo del 7% registrato in chiusura ieri e sostenuto dai nuovi contratti nell`E&C Offshore per un valore complessivo di circa 700 milioni di dollari.All'indomani dell'annuncio dei nuovi contratti, gli analisti di Equita Sim confermano il rating buy e il target price di 5 euro su Saipem e scrivono: "La notizia è positiva e migliora la visibilità sulle nostre stime per l'esercizio 2019-2020". "I contratti rappresentano il 9% della nostra stima di raccolta ordini E&C per il 2018 a 7,8 miliardi di euro - spiegano gli esperti -. Per questi contratti stimiamo un Ebitda margin a doppia cifra".