Safilo: vendite sul titolo a Piazza Affari (-6%) dopo deboli dati di vendita

MILANO

Deciso ribasso del titolo Safilo a Piazza Affari, in scia ai deboli dati di vendita. Questa mattina il gruppo degli occhiali cede oltre 6 punti percentuali. Safilo ha chiuso il 2017 con vendite nette in calo del 16,4% a 1,047 miliardi di euro, sotto le attese del mercato. Le vendite dei marchi in continuità, quindi esclusa la licenza Gucci, sono calate a cambi costanti del 3,9%.