Safilo in rosso a Piazza Affari dopo aver chiuso il 2017 in perdita e con vendite in calo

Valeria Panigada 14 marzo 2018 - 12:07

MILANO (Finanza.com)

Reazione negativa del titolo Safilo ai conti 2017. In una seduta intonata al moderato rialzo a Piazza Affari, il titolo del gruppo dell'occhiale si muove in controtendenza segnando un calo di oltre 2 punti percentuali in area 4,50 euro. Ieri a mercato chiuso Safilo ha diffuso i conti del 2017, che hanno mostrato un calo delle vendite e una chiusura di esercizio in rosso. In particolare, nel 2017 le vendite sono scese del 15,5%, mentre il risultato netto è stato negativo per 47,1 milioni di euro rispetto all'utile di 15,4 milioni del 2016. Sul risultato hanno pesato poste non ricorrenti, che hanno generato una perdita di 251,6 milioni.