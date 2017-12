STMicroelectronics in rosso, pesano i dubbi sull'iPhone X di Apple

Alessandro Piu 27 dicembre 2017 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

In una seduta altrimenti piatta e con volumi bassi per Piazza Affari, si distingue in negativo STMicroelectronics. Dopo un'ora dall'apertura di contrattazioni l'azione perde oltre due punti percentuali a 18,16 euro. Ad appesantire il titolo del produttore di chip sono le notizie e indiscrezioni provenienti da Apple. La sua ultima creazione, l'iPhone X, potrebbe registrare dopo le vendite natalizie un rallentamento della domanda a causa del suo elevato prezzo, tanto che, secondo alcuni siti specializzati, Apple potrebbe abbassarne il prezzo.