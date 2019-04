S&P promuove Nexi dopo Ipo: rating da B+ a BB- e outlook stabile

Alessandra Caparello 18 aprile 2019 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

S&P promuove Nexi alzando il rating da B+ a BB- con outlook positivo. Il 16 aprile scorso Nexi ha completato con successo la sua offerta pubblica di acquisto, compreso un aumento di capitale di circa 684 milioni di euro, e ha dichiarato pubblicamente che utilizzerà i proventi per ridurre il proprio debito. Di conseguenza, scrivono gli analisti di S&P, prevediamo che la leva finanziaria della società scenda ad un multiplo di 4-5 volte nei prossimi 12 mesi.L'outlook positivo, continuano gli esperti di S&P, riflette la possibilità che il rating di Nexi possa essere alzato ulteriormente nei prossimi 12 mesi se l'azienda, ora quotata in borsa, "manterrà una politica finanziaria più conservatrice rispetto al recente passato e in particolare si asterrà dal lanciare acquisizioni con alto carico di debito che potrebbero portare l'esposizione debitoria oltre il range di un multiplo di 4-5 volte". Al contrario, concludono, potremmo rivedere l'outlook se, a nostro avviso, la società non dovesse dimostrare una ridotta tolleranza all'indebitamento. Ciò potrebbe accadere se la società rinnovasse la sua strategia di espansione delle proprie attività attraverso acquisizioni finanziate dal debito. Il titolo al momento a Piazza Affari cede l'1,29%.