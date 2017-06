Prysmian: titolo in testa al Ftse Mib dopo promozione analisti

Valeria Panigada 23 giugno 2017 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Iltitolo Prysmian si mette in evidenza questa mattina sul listino principale di Piazza Affari. In una seduta intonata al ribasso, l'azione del gruppo dei cavi balza in testa al Ftse Mib con un progresso di oltre 2 punti percentuali (+2,01%) in area 26,42 euro. Secondo alcune indiscrezioni, a sostenere le quotazioni di Prysmian sarebbe la promozione arrivata oggi da alcuni analisti, che avrebbero migliorato la raccomandazione da neutral ad outperform.