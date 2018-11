Previsto avvio in moderato rialzo per Piazza Affari e Borse europee, oggi asta Ctz e Btpei

Valeria Panigada 27 novembre 2018 - 08:37

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le Borse europee dovrebbero aprire la seduta odierna in moderato rialzo, dopo il rally di inizio ottava. Una maggiore prudenza è dettata dalle ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sul commercio in vista dell'incontro con il presidente cinese Xi Jinping, in occasione della riunione del G20 a Buenos Aires, in Argentina. Trump ha detto che è "altamente improbabile" che la sua amministrazione decida di posticipare l'aumento dei dazi previsto dal 10% al 25% su prodotti cinesi per un valore fino a $200 miliardi, che dovrebbe diventare operativo il prossimo 1° gennaio. Da segnalare che la Casa Bianca ha già applicato dazi su altri beni cinesi per un valore superiore a 50 miliardi di dollari.Questa mattina la piazza di Tokyo ha chiuso in rialzo dello 0,64%, mentre Hong Kong e Shanghai sono sotto pressione ma lontani dai minimi intraday. A Taiwan l'attenzione si è focalizzata sulle società fornitrici di Apple, dopo altre dichiarazioni di Trump, secondo cui la sua amministrazione potrebbe imporre dazi del 10% sugli iPhone e i laptop importati dalla Cina. Da segnalare che al momento i prodotti Apple sono esenti dalle tariffe. Le quotazioni del colosso hanno perso quasi il 2% nelle contrattazioni dell'afterhours.Tuttavia a sostenere gli scambi sono gli ultimi sviluppi in Italia. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con un balzo del 2,77%, in scia ai segnali di apertura del governo a una riduzione del target di deficit per andare incontro alle richieste dell’Ue. Le ultime indiscrezioni vedono una possibile riduzione al 2,2% rispetto al 2,4% che fino a venerdì scorso sembrava un target non in discussione, con un taglio delle misure in manovra da 3,6 miliardi. Possibile anche il rinvio del reddito di cittadinanza e del restringimento della platea di quota 100.Tra gli appuntamenti odierni, si segnala la pubblicazione dei dati di fiducia in Italia e l'asta del Tesoro con Ctz e Btp indicizzati all'inflazione.