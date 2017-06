Poste Italiane: titolo cede oltre 5% a Piazza Affari nel giorno di stacco cedola

Valeria Panigada 19 giugno 2017 - 10:50

MILANO (Finanza.com)

Deciso ribasso del titolo Poste Italiane, che questa mattina in una seduta intonata al rialzo a Piazza Affari segna un calo di oltre 5 punti percentuali, classificandosi come la peggiore azione del Ftse Mib. Oggi il gruppo stacca la cedola del dividendo ordinario di 39 centesimi di euro per azione, pari all'80% dell'utile netto 2016 e in crescita del 15% rispetto all'anno prima.