Popolare Milano, scatta sospensione per eccesso di ribasso (-4,9%)

Marco Berton 27 dicembre 2016 - 16:50

MILANO (Finanza.com)

Sospensione per eccesso di ribasso per la Popolare di Milano dopo uno scambiato a 0,3801 euro, in calo di quasi 5 punti percentuali. L'azione ha scambiato fino ad adesso oltre 104 milioni di pezzi, volumi importanti anche in considerazione del periodo natalizio.