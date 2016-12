Popolare Milano e Banco Popolare in luce nell'ultima seduta da separati

Marco Berton 30 dicembre 2016 - 09:21

MILANO (Finanza.com)

Avvio in territorio leggermente positivo per il FtseMib nell'ultima seduta del 2016 (+0,25%). Brillano in particolare i titoli della Popolare Milano e del Banco Popolare che rimbalzano con forza, circa +2% dopo una settimana particolarmente difficile. Ricordiamo che dalla prossima giornata di contrattazione, dal 2 gennaio, i due titoli saranno fusi e verranno contrattati sotto la denominazione di "Banco Bpm". Tra gli altri titoli bene Salvatore Ferragamo +1,6% e Saipem +1,2%. In negativo invece Banca Mediolanum -0,51%.