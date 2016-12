Piazza Affari vira in positivo: in luce Unipol (+2,2%)

Marco Berton 30 dicembre 2016 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

Ultima seduta del 2016 caratterizzata da volumi in netta contrazione a Piazza Affari che si porta sui massimi di giornata in positivo: FtseMib +0,36%.

A livello di titoli spicca il +2,2% di Unipol seguita da Mediaset +1,77% e Ferragamo +1,6%. In negativo Mediolanum -0,29%, Recordati -0,4% e Buzzi Unicem -0,57%.