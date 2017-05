Piazza Affari vira in negativo, Ftse Mib in area 20.700 punti

Alberto Bolis 30 maggio 2017 - 16:17

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari vira in negativo in scia alla debolezza di Wall Street, con la fiducia dei consumatori statunitensi che a maggio ha deluso le attese attestandosi a 117,9 punti. Con i principali indici americani in territorio negativo, a Piazza Affari il Ftse Mib mostra una flessione dello 0,40% in area 20.700 punti.