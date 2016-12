Piazza Affari viaggia in ribasso, occhi puntati verso Siena

Alberto Bolis 21 dicembre 2016 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari viaggia in ribasso con i riflettori puntati verso Siena. Per Mps sembra sempre più un'ipotesi concreta il salvataggio pubblico, dato che l'aumento di capitale dovrebbe ciudersi con un flop. Questa mattina il Senato ha approvato il decreto "salva risparmi" che prevede l'autorizzazione ad aumentare il debito pubblico di 20 miliardi di euro, cifra che il Governo dovrebbe destinare ad un intervento di messa in sicurezza degli istituti bancari in difficoltà. Sul fronte macro nel pomeriggio sono in programma la fiducia dei consumatori dell'Eurozona di dicembre e le vendite di case esistenti Usa di novembre. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib mostra una flessione dello 0,70% a 19.120 punti.