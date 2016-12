Piazza Affari torna sulla parità: speculatori su Mediaset e Telecom

Marco Berton 27 dicembre 2016 - 11:35

MILANO (Finanza.com)

Giornata poco movimentata a Piazza Affari che complice il periodo di semi festività registra volumi contenuti viaggiando nei dintorni della parità. Tra i titoli in luce si segnala Mediaset, attualmente in progresso di 6 punti percentuali dopo una sospensione per eccesso di rialzo. Bene anche Telecom Italia che segna nuovi massimi relativi segnando un progresso di circa 2 punti percentuali. In negativo male la Popolare di Milano e il Banco Popolare che cedono circa 3 punti percentuali rispetto alle quotazioni di venerdì scorso.