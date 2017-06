Piazza Affari torna positiva, Ftse Mib +0,38% a 21.017,33 punti

Valeria Panigada 19 giugno 2017 - 15:11

MILANO (Finanza.com)

Dopo una partenza in rialzo e uno scivolone verso metà giornata in territorio negativo, Piazza Affari si riporta nuovamente sopra la parità, in sintonia con le altre Borse europee. In questo momento l'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,38% a 21.017,33 punti.