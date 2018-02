Piazza Affari: titolo Technogym scivola sotto quota 9 euro, Equita abbassa rating a hold

Daniela La Cava 12 febbraio 2018 - 10:28

MILANO (Finanza.com)

Technogym viaggia in controtendenza a Piazza Affari. Il titolo del gruppo di Cesena, fornitore ufficiale delle Olimpiadi invernali in corso a Pyeongchang, cede oltre il 2,3% a 8,955 euro ad azione (minimo intraday a 8,92 euro).Venerdì scorso Technogym ha annunciato di avere chiuso il 2017 con ricavi consolidati preliminari pari a 598,2 milioni di euro, in crescita del 7,7% rispetto al 2016. Gli analisti di Equita hanno tagliato la raccomandazione su Technogym da buy a hold, con target price che sale a 8,6 euro dal precedente 8,2. "Il fatturato 2017 è migliore delle attese", sottolineano gli esperti della sim milanese che hanno alzato le stime del 3% e incrementato il target (+4%)."Tuttavia, sebbene le dinamiche operative rimangano buone e la società continui a mostrare un buon momentum degli utili - spiegano da Equita - riteniamo la valutazione corrente appropriata, anche in considerazione del recente de-rating che ha caratterizzato il settore discretionary e dal quale Technogym è rimasta immune". In seguito al downgrade a hold, il titolo esce dal portafoglio small cap di Equita.