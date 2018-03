Piazza Affari tenta il rimbalzo: +0,4% per il Ftse Mib. Bper in testa, Cnh giù con dimissioni ceo

Daniela La Cava 20 marzo 2018 - 09:17

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari apre in leggero rialzo la seduta odierna, dopo un avvio di settimana con il segno negativo. A Milano, l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,40% a 22.723,14 punti, con Bper che si posiziona in testa al listino con un rialzo di circa l'1,2 per cento. Positiva in avvio anche Buzzi Unicem con rialzi superiori all'1 per cento.Sul fondo del listino milanese Cnh Industrial (-1,91%) in scia alla notizia delle dimissioni di Richard Tobin dalla carica di amministratore delegato del gruppo. Il consiglio di amministrazione ha già nominato Derek Neilson ceo ad interim e ha fatto sapere che "procederà all'individuazione di un nuovo ceo".In attesa della riunione della Fed, che inizia oggi e culmina domani con le decisioni sui tassi, i mercati seguono i dati macro in agenda oggi: è atteso l'indice tedesco Zew, l'inflazione in Gran Bretagna e l’aggiornamento sul sentiment dei consumatori dell'Eurozona. Diversi anche gli spunti a livello societario. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione ad A2A che oggi alzerà il velo sui conti.