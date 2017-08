Piazza Affari supera l’Ibex: miglior indice europeo da inizio anno

Alessio Trappolini 3 agosto 2017 - 16:07

MILANO (Finanza.com)

A poco meno di un’ora e mezza dalla chiusura delle contrattazioni, Piazza Affari avanza di oltre mezzo punto percentuale, forte delle solide trimestrali messe in luce dalle società e soprattutto dalle grandi banche tricolore nelle ultime sedute di Borsa.Con la performance odierna il mercato italiano supera l’Ibex di Madrid nel confronto delle migliori performance da inizio anno, confermandosi la piazza azionaria al momento più appetibile nel panorama del Vecchio Continente.Tradotto in numeri, da inizio anno l’indice FTSE Mib ha portato a casa un attivo di 12,8% mentre l’Ibex35 il +12,55%. Questi numeri corroborano la tendenza in atto fra gli investitori internazionali che vede favorire i mercati di frontiera dell’Eurozona a scapito dei mercati dei Paesi core, come testimonia la pesante flessione del Dax di Francoforte messa in luce nell’ultimo mese.