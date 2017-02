Piazza Affari si appesantisce ulteriormente: FtseMib -1,5%

Marco Berton 6 febbraio 2017 - 14:03

MILANO (Finanza.com)

Nuovi minimi intraday per il mercato italiano con il FtseMib che segna una flessione di circa un punto percentuale e mezzo in area 18840 punti. Male l'intero settore bancario con Bper -5%, Unicredit -3,8%, Banco BPM -3,8%, Ubi Banca -3%, Unipol -3% e Mediobanca -2,7%. In positivo solo Telecom +2,5% e CNH Industrial +3%.