Piazza Affari: settimana parte in rialzo per il Ftse Mib. Tenaris la migliore in avvio

Daniela La Cava 26 febbraio 2018 - 09:24

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari inizia l'ultima settimana di febbraio in territorio positivo in scia ai guadagni registrati venerdì scorso da Wall Street e questa mattina dalla Borsa di Tokyo. A Milano, la giornata è iniziata con il Ftse Mib in rialzo di quasi lo 0,6% a quota 22.801,07 punti. Tra i migliori del listino milanese avanza Tenaris (+1,55%), bene anche Telecom Italia e Saipem con guadagni nell'ordine dell'1,3%. Pochi i segni negativi, con ribassi moderati per Snam, Italgas e Terna.Una settimana scandita dall'appuntamento elettorale di domenica prossima, 4 marzo, con le elezioni politiche. In tal senso sorvegliato speciale lo spread tra il Btp a dieci anni e il Bund tedesco che ha iniziato l'ottava sopra la soglia di 142 punti base. Tra gli appuntamenti da segnalare l'asta del Tesoro di BoT semestrali da 6 miliardi in programma oggi. Sul fronte societario si riuniscono i cda di Luxottica, Moncler e Pirelli per l'approvazione dei conti.