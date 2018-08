Piazza Affari: segno più per il Ftse Mib, Atlantia rialza la testa in attesa dei cda su crollo ponte. Brilla Saipem

Daniela La Cava 21 agosto 2018 - 09:19

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio poco sotto la parità, l'indice Ftse Mib segna ora un moderato rialzo dello 0,30% a 20.531,37 punti. Tra i migliori titoli del listino milanese c'è Saipem che guadagna oltre il 3% a 4,427 euro sostenuta dalla notizia dei nuovi contratti vinti nell'E&C offshore per un valore complessivo di 700 milioni di dollari. Dopo i cali della vigilia, rialza la testa il titolo Atlantia che è in accelerazione e avanza del 2,36%. Oggi si riunirà il cda di Autostrade per l'Italia e domani quello di Atlantia dopo il crollo del ponte Morandi a Genova. Sul fondo del Ftse Mib, con ribassi moderati, il terzetto Buzzi Unicem, Azimut e Terna.L'Italia rimane sorvegliata speciale in attesa della nota di aggiornamento al Def e della manovra 2019 che il governo M5S-Lega dovrà presentare a settembre. L'agenzia Moody's ha deciso di rimandare il suo verdetto sul rating del debito italiano, motivando la decisione con l'esigenza di disporre di una "maggiore chiarezza" sull'andamento dei conti pubblici e sul percorso delle riforme.Intanto sui mercati sale l'attesa per possibili novità dalla ripresa dei negoziati Usa-Cina sul fronte commerciale. Oggi le due maggiori economie mondiali riapriranno il dialogo, ma le speranze di una distensione dei rapporti si è affievolita nelle ultime ore. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, l'amministrazione Trump si sta comunque preparando a imporre nuove sanzioni commerciali alla Cina nel corso di questa settimana. I dazi doganali dovrebbero essere applicati alla metà quasi dei beni importati dalla Cina, per un valore di 200 miliardi di dollari.