Piazza Affari riduce le perdite e si porta sopra la parità, Ftse Mib +0,18%

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 09:52

MILANO (Finanza.com)

Dopo un avvio in ribasso Piazza Affari ha progressivamente limitato le perdite e ora si muove in moderato rialzo. L'indice Ftse Mib segna in questo momento un progresso dello 0,18% a 21.595,69 punti. Oggi dal fronte macro è atteso il dato sull'inflazione, in programma anche l'asta del Tesoro, l'ultima per questo fine mese, con titoli a 5 e 10 anni.