Piazza Affari rallenta e scivola sotto la parità: Ftse Mib -0,04% sotto i 21mila punti

Valeria Panigada 2 giugno 2017 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari ha eroso i guadagni della prima parte di giornata dopo i deludenti dati sul mercato del lavoro americano che hanno frenato gli acquisti sulle piazze azionarie europee, inizialmente euforiche per l'ennesimo record a Wall Street. In questo momento l'indice Ftse Mib è scivolato in territorio negativo sotto la soglia dei 21.000 punti, segnando una flessione dello 0,04% a 20.928 punti.