Piazza Affari prosegue poco mossa in attesa di Wall Street

Marco Berton 20 gennaio 2017 - 15:22

MILANO (Finanza.com)



Giornata poco movimentata sul fronte azionario: in Italia, così come in Europa, vige un clima di scambi rarefatti in attesa delle indicazioni di Wall Street e, soprattutto, dell'insediamento del neo presidente Donald Trump. A Milano l'indice FtseMib scambia in area 19520 punti, +0,15% sopra i valori di ieri. Tra i singoli titoli bene Luxottica, FCA e Bper in rialzo di circa un punto percentuale. In negativo segnaliamo Unicredit -1,8%, UBI -2,9% e Yoox -3,8%.