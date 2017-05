Piazza Affari prosegue in ribasso, Ftse Mib cede l'1%. Oggi Pil Usa

Alberto Bolis 26 maggio 2017 - 11:57

MILANO (Finanza.com)

Seduta negativa per Piazza Affari all'indomani del meeting Opec con le vendite che si concentrano sui titoli del comparto bancario e del settore petrolifero. Nel pomeriggio attesa per i dati macroeconomici statunitensi in calendario: la seconda lettura del Pil del primo trimestre, gli ordini di beni durevoli di aprile e la fiducia dei consumatori calcolata dall'Università del Michigan di maggio. Nell'attesa a Piazza Affari l'indice Ftse Mib mostra un ribasso di circa 1 punto percentuale a 21.080 punti.