Piazza Affari prosegue in rialzo dopo record Dow Jones, acquisti sulle banche

Alberto Bolis 25 gennaio 2017 - 16:46

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari prosegue in rialzo, sostenuta dalla buona vena dei titoli bancario e favorita anche dall'avvio tonico di Wall Street, dove l'indice Dow Jones ha superato per la prima volta nella storia la soglia psicologica dei 20.000 punti. Sul listino milanese resta sempre in primo piano la battaglia per Generali, con gli acquisti che oggi si riversano maggiormente su Mediobanca, che guadagna oltre il 5%, e Unicredit, che mostra un balzo di circa il 9 per cento. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse MIb mostra un rialzo dell'1,20% sopra quota 19.700 punti.