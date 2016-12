Piazza Affari prosegue in negativo: bancari sotto pressione

Marco Berton 29 dicembre 2016 - 11:50

MILANO (Finanza.com)

Scambi rarefatti oggi a Piazza Affari con i principali indici che segnano al momento variazioni modesta rispetto alla vigilia. Il FtseMib nell'ultima ora si è portato in territorio negativo e al momento cede circa lo 0,15% scambiando in prossimità dei 19200 punti.

Pesa anche oggi l'andamento dei titoli bancari con Unicredit che cede l'1,22%, Intesa SanPaolo l'1,56%, Ubi il 2,9%, Popolare Milano il 2,4% e Banco Popolare il 2,6%.

In positivo segnaliamo Terna +1,3%, Moncler +1,47% e ancora una volta Saipem, miglior titolo tra le bluechip in progresso dell'1,52%.