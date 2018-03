Piazza Affari prosegue accelerando in rialzo, Ftse Mib +1,9%

Valeria Panigada 6 marzo 2018 - 14:19

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari prosegue la seduta odierna in rialzo, accelerando il passo in territorio positivo. L'indice Ftse Mib segna un progresso dell'1,9% in area 22.230 punti rimbalzando dai cali di ieri in scia alle elezioni politiche. Positive anche le altre Borse europee, con Francoforte che sale dello 0,94%, Parigi in rialzo dello 0,75% e Londra che guadagna lo 0,80%, in vista di un avvio positivo a Wall Street.