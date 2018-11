Piazza Affari prevista poco mossa in avvio, Borse europee in rialzo. Focus sui conti di Unicredit, Poste e Generali

Valeria Panigada 8 novembre 2018 - 08:44

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta poco mosso per Piazza Affari dopo il balzo di ieri che ha visto l'indice Ftse Mib schizzare a quota 19.540 punti (+1,42%), mentre le principali Borse europee dovrebbero aprire in territorio positivo, in scia ai forti rialzi di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. La piazza azionaria di Tokyo ha terminato gli scambi con un progresso dell'1,82%. Dopo l'esito, in linea con le attese, delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump ha indicato la volontà di lavorare con i democratici su iniziative che possano permettere all'economia di continuare a crescere, rassicurando così i mercati.Oggi è in programma la riunione della Federal Reserve, che dovrebbe confermare la sua linea di politica monetaria (il prossimo rialzo dei tassi è previsto a dicembre). Attenzione anche alle nuove stime economiche di autunno della Commissione europea, mentre la Bce pubblicherà il bollettino economico e l'Fmi diffonderà un rapporto sull'Europa.In Italia rimane al centro dell'attenzione la questione manovra 2019, dopo la bocciatura da parte della Commissione europea. Dai corridoi di Bruxelles arrivano voci preoccupate per i conti del governo italiano, ritenuti troppo ottimistici. Secondo l'Ue il deficit/Pil dell'Italia sarà al 2,9% nel 2019, contro un target al 2,4% fissato nelle legge di bilancio, e nel 2020 potrebbe salire al 3,1%. In attesa di sviluppi si guarda anche alla raffica di trimestrali societarie, tra cui spiccano quelle di Unicredit, Leonardo, Generali e Poste.