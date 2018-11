Piazza Affari prevista in leggero rialzo in avvio, Borse europee piatte. Attenzione a Carige

Valeria Panigada 30 novembre 2018 - 08:42

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio di seduta in leggero rialzo per Piazza Affari, che proseguirebbe così gli acquisti di ieri (l'indice Ftse Mib ha chiuso con un progresso dello 0,23%). Le principali Borse europee dovrebbero invece aprire all'insegna della cautela, in vista dell'attesissimo incontro tra il presidente americano Donald Trump e la controparte cinese Xi Jinping, in occasione del G20 di Buenos Aires, in Argentina. I mercati sperano che l'incontro riuscirà a smorzare i timori sul rischio di una escalation della guerra commerciale. In questo clima, i listini asiatici si sono mossi per la maggior parte in territorio positivo, con la piazza di Tokyo che ha chiuso in rialzo dello 0,40%.In Italia si attendono novità sul fronte della trattativa con la Ue sulla Manovra 2019. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Reuters, i rappresentanti dei governi europei hanno intenzione di appoggiare la decisione della Commissione europea di aprire la procedura infrazione contro l’Italia. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha cercato di rassicurare, precisando che il confronto con i vertici Ue sono ancora in corso è che c'è la possibilità che si possa evitare la procedura di infrazione, secondo quanto riportato dalla stampa.la giornata sarà movimentata anche da alcune importanti indicazioni macro, tra cui spicca l'aggiornamento sull'inflazione nell'Eurozona relativa al mese di novembre, che secondo gli esperti dovrebbe scivolare al 2,1% annuo. In uscita anche inflazione e Pil dell'Italia. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Carige che ha tracciato le linee guida per il piano industriale.