Piazza Affari poco mossa in avvio, oggi il test dell'asta Btp. Atlantia in testa al Ftse Mib, giù Tenaris

Daniela La Cava 30 agosto 2018 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari inizia la seduta sotto la parità, mettendo da parte (almeno in avvio) i rialzi della vigilia. L'indice Ftse Mib, che ieri ha chiuso in crescita di quasi lo 0,7%, cede in questo momento lo 0,14% a 20.732,16 punti. Sui mercati europei l'Italia continua a rimanere un'osservata speciale da parte degli investitori che attendono di conoscere i contenuti della legge di bilancio. E ieri il vice premier Luigi Di Maio ha negato i rumors, secondo cui l'Italia starebbe pensando di bussare alla porta della Bce per ottenere uno scudo contro il rischio di speculazioni sul suo debito. Oggi in primo piano l'asta Btp che chiude il consueto trittico di aste di fine mese.A livello azionario, sguardi puntati su Atlantia, con il titolo che guadagna terreno in Borsa e staziona in vetta al Ftse Mib (+1,18%). Su questo fronte il governo M5S-Lega, per Bocca di Di Maio, ha precisato che non sta valutando l'ipotesi di far entrare Cassa depositi e prestiti nel capitale di Autostrade per l'Italia, a seguito della tragedia di Genova, provocata dal crollo del ponte Morandi. Dopo il rally della vigilia, questa mattina Ferrari avanza dello 0,74 per cento. Tra i peggiori Tenaris (-3,23%), Cnh e Bper che cedono rispettivamente l'1,93% e l'1 per cento.