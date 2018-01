Piazza Affari parte in rialzo: Ftse Mib sale dello 0,35%, Fca in pole position

Daniela La Cava 12 gennaio 2018 - 09:14

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana prende il via in territorio positivo per Piazza Affari, che prosegue così la strada rialzista percorsa nelle scorse sedute. A Milano, la giornata comincia con l'indice Ftse Mib che sale dello 0,35% a 23.386,79 punti. In testa al listino Fiat Chrysler che guadagna il 3% a 19,57 euro ad azione. Questa mattina il gruppo guidato da Marchionne ha annunciato che investirà un miliardo di dollari nell'impianto di Warren, in Michigan, per produrre la prossima generazione del Ram Heavy Duty. E distribuirà un bonus di 2.000 dollari a circa 60.000 dipendenti negli Stati Uniti. Fca ha spiegato che in parte le iniziative sono state rese possibili grazie all'approvazione della riforma fiscale Usa di Donald Trump. Intonazione positiva anche per Ferragamo e Ubi Banca che avanzano rispettivamente dell'1,92% e dello 0,94 per cento. Sul fondo dell'indice Generali che cede lo 0,95% e due big del comparto energetico, Saipem ed Eni, che sono in ribasso rispettivamente dello 0,55% e dello 0,48 per cento.Sui mercati europei oggi l'attenzione sarà rivolta soprattutto Oltreoceano dove nel pomeriggio giungeranno importanti indicazioni macro, come l'inflazione e le vendite al dettaglio, mentre a livello societario prenderà il via la nuova stagione delle trimestrali con i conti di Jp Morgan e Wells Fargo. Per quanto riguarda l'Italia, oggi l'Istat pubblicherà il dato sulla produzione industriale.