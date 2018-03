Piazza Affari in ribasso, oggi prima riunione Parlamento. Tenaris cade sul fondo del listino

Valeria Panigada 23 marzo 2018 - 09:26

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari negativa in linea con il resto dei mercati globali, appesantiti dai timori di una guerra commerciale Usa-Cina. Dopo un avvio in calo di oltre 1 punto percentuale, l'indice Ftse Mib segna un -0,93% a 22.190,28 punti. Ieri il presidente americano Donald Trump ha firmato un memorandum per imporre contro Pechino dazi doganali per 60 miliardi di dollari e oggi scatteranno i dazi su acciaio e alluminio decisi a inizio marzo. Intanto in Italia rimane aperta la questione politica dopo le elezioni del 4 marzo. Qualche sviluppo è atteso per oggi, con la prima riunione a Roma del nuovo Parlamento. Camera e Senato voteranno per l'elezione dei nuovi presidenti delle camere per dare avvio alla nuova legislatura.Tra i titoli di Piazza Affari, Tenaris cade sul fondo del listino principale con un tonfo del 2,5%, seguita da Stmicroelecrtonics che cede l'1,91%. Tra i migliori del Ftse Mib, Terna con +0,55% che tenta di reagire ai ribassi di ieri. Acquisti anche su Telecom Italia (+0,5%) dopo le dimissioni di alcuni consiglieri che erano nel mirino del fondo Elliott.