Piazza Affari in moderato rialzo, attesa per dati mercato lavoro Usa

Alberto Bolis 3 febbraio 2017 - 09:30

MILANO (Finanza.com)

Partenza in moderato rialzo per Piazza Affari in attesa degli importanti dati sul mercato del lavoro statunitense. Gli investitori si muovono cauti sui timori per l'amministrazione del presidente americano Donald Trump. Secondo le ultime indiscrezioni, Trump si appresta a firmare oggi un altro provvedimento controverso, quello che ridimensionerebbe la riforma finanziaria Dodd-Frank del 2010, emanata dopo la crisi finanziaria per promuovere una più stretta regolazione della finanza statunitense. In questo quadro a Piazza Affari l'indice Ftse Mib mostra un progresso dello 0,30% a 18.960 punti.