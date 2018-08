Piazza Affari in calo, male comparto bancario. Ancora vendite su Bper

Valeria Panigada 9 agosto 2018 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari si muove in territorio negativo, in linea con le altre Borse europee. Sui mercati pesa l'escalation delle tensioni commerciali tra Usa e Cina. Dopo un avvio in moderato ribasso l'indice Ftse Mib ha accelerato mostrando un -0,75% in area 21.626 punti.Se la questione commerciale Usa-Cina tiene banco a livello internazionale, in Italia l’ago della bilancia dell'umore degli investitori è rappresentato dalla legge di bilancio. Ieri il premier Giuseppe Conte ha incontrato la stampa per l’ultima conferenza prima della pausa estiva e ha confermato che flat tax e reddito di cittadinanza saranno i due capisaldi della manovra. Una manovra che a suo dire sarà “seria, rigorosa e coraggiosa”.Tra i titoli, male in bancari, che soffrono delle tensioni sullo spread per via dell'incertezza sulle prossime mosse del governo. A guidare i ribassi è Bper Banca che scivola in fondo al listino principale con un -1,7% dopo che ieri ha lasciato sul parterre oltre 5 punti percentuali. La seguono a ruota Mediobanca e Unicredit, in calo di circa l'1,5%.Scampa alle vendite soltanto Tenaris (+0,56%) mentre Moncler viaggia sulla parità (+0,03%).