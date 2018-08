Piazza Affari e Borse europee si preparano al rimbalzo, possibile avvio positivo

Valeria Panigada 14 agosto 2018 - 08:52

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero tentare il rimbalzo, aprendo in territorio positivo, dopo i ribassi di inizio settimana. La maggiore stabilità della lira turca questa mattina incoraggia i mercati a reagire ai timori sulla crisi in Turchia. I listini asiatici si muovono per la maggior parte sopra la parità, trainati da Tokyo che ha chiuso con un balzo di oltre il 2% (Nikkei +2,28%), mentre le piazze cinesi rimangono indietro appesantite dalle deboli indicazioni macro (produzione industriale e vendite al dettaglio sotto le attese).Guardando al fronte macro, la Germania ha accelerato la crescita più del previsto mostrando nel secondo trimestre un Pil in salita dello 0,5% rispetto ai tre mesi prima. Ora si attendono le indicazioni sulla crescita nell'intera Eurozona e l'indice Zew che misura la fiducia delle imprese tedesche.