Piazza Affari e Borse europee si preparano al rimbalzo dopo parole Navarro

Valeria Panigada 26 giugno 2018 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero tentare il rimbalzo e aprire la seduta odierna sopra la parità, dopo un inizio di settimana decisamente negativo. Ieri l'indice Ftse Mib ha chiuso con una flessione di oltre il 2% proseguendo la striscia negativa (sei delle ultime sette settimane in calo) che ha portato l’indice guida nuovamente a vedere un saldo negativo da inizio anno. A smorzare i timori di una guerra commerciale globale sono state le parole di Peter Navarro, consigliere economico della Casa Bianca, che nel commentare la reazione dei mercati, che hanno visto ieri a un certo punto il Dow Jones bruciare quasi 500 punti, ha smentito le indiscrezioni secondo cui l'amministrazione Trump avrebbe intenzione di imporre restrizioni commerciali anche a qualsiasi società che sia partecipata da un gruppo cinese per almeno il 25%. In scia alle sue parole, la Borsa di Tokyo è riuscita a chiudere sulla parità (Nikkei +0,02%) recuperando le perdite iniziali.In una giornata povera di indicazioni macro, l'attenzione degli operatori rimane rivolta ai rapporti internazionali. Attenzione anche all'asta del Tesoro italiano che oggi offrirà Ctz e Btp legati all'inflazione per un importo compreso tra 2 e 3 miliardi. Ieri lo spread Btp-Bund è risalito in area 250 punti, sui massimi dall'11 giugno. Tra i singoli titoli di Piazza Affari, da monitorare Carige dopo le dimissioni del presidente Giuseppe Tesauro per divergenze su governance e gestione.