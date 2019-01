Piazza Affari e Borse europee previste sotto la parità in avvio dopo debole crescita Cina

Valeria Panigada 21 gennaio 2019 - 08:46

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in territorio negativo per Piazza Affari e le principali Borse europee, dopo i segnali di rallentamento giunti questa mattina dalla Cina, la seconda potenza economica mondiale. Nel 2018 il Pil cinese è salito al ritmo del 6,6%, in linea con il consensus, ma si tratta comunque del tasso di crescita più basso dal 1990. Tuttavia, i listini asiatici hanno mantenuto il segno più e la piazza di Tokyo ha chiuso con un progresso dello 0,26%. A sostenere gli scambi le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump che, nella giornata di sabato, ha parlato di progressi nelle trattative commerciali con la Cina, negando tuttavia i rumor sull'eliminazione di alcuni dazi.Tra i temi della giornata, la Brexit con il premier britannico Theresa May che presenterà il piano B al parlamento inglese. A Bruxelles si riunirà l'Eurogruppo. Il Fondo Monetario Internazionale pubblicherà le nuove previsioni sulla crescita dell'economia mondiale. Infine, si segnala che oggi Wall Street rimarrà chiusa per festività.A Piazza Affari, reduce di un'altra settimana positiva, si continua a guardare alle banche, in particolare verso Carige che ha chiesto l'attivazione della garanzia pubblica su due obbligazioni di nuova emissione per 2 miliardi di euro.