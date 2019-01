Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio su speranze per commercio

Valeria Panigada 18 gennaio 2019 - 08:45

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi in territorio positivo per Piazza Affari e le principali Borse europee, incoraggiate dai guadagni di Wall Street ieri sera e dei listini asiatici questa mattina. La piazza di Tokyo ha chiuso icon un progresso dell'1,29%. A sostenere gli scambi le indiscrezioni di progressi nelle trattative commerciali tra gli Stati Uniti e la Cina. Secondo i rumor, l'amministrazione Usa starebbe valutando la possibilità di ridurre i dazi imposti contro la Cina. Stando alle indiscrezioni del Wall Street Journal, il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin avrebbe proposto infatti di eliminare tutte o parte delle tariffe imposte contro Pechino, al fine di ottenere maggiori concessioni dalla controparte cinese.La giornata di oggi sarà movimentata anche da alcune indicazioni macro, tra cui spiccano le vendite al dettaglio nel Regno Unito e la produzione industriale negli Stati Uniti. In Italia, c'è stato il via libera del Consiglio dei ministri al decretone, il provvedimento che comprende quota 100 e reddito di cittadinanza. E' "una tappa fondamentale per questa esperienza di governo, sono due misure che non rispondono a estemporanee promesse elettorali, ma costituiscono un progetto di politica economica sociale di cui questo governo va fiero", ha commentato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.