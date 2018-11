Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, oggi asta Btp

Valeria Panigada 29 novembre 2018 - 08:31

MILANO (Finanza.com)

E' atteso un avvio di seduta positivo per Piazza Affari e le principali Borse europee, incoraggiate dai forti guadagni di Wall Street ieri sera. L'indice Dow Jones è balzato di ben 600 punti, riportando il guadagno più sostenuto in otto mesi, dopo che il numero uno della Fed, Jerome Powell, ha affermato che i tassi Usa sono vicini al livello considerato neutrale per l'economia. Più cauti i listini asiatici questa mattina, con la piazza di Tokyo che ha chiuso con un +0,39%, mentre Shanghai e Hong Kong hanno imboccato la via dei ribassi. La cautela si spiega ancora con l'attesa del meeting cruciale tra il presidente americano Donald Trump e l'omologo cinese Xi Jinping, in occasione del G20 di Buenos Aires.In Italia rimane alta l’attesa per gli sviluppi sul fronte Manovra 2019 con il governo al lavoro per rivedere i numeri andando parzialmente incontro alle richieste di Bruxelles. "Anche se molte economie avanzate stanno prevedendo un risanamento di bilancio, in alcuni casi sono necessari sforzi più ambiziosi. Questo è fondamentale per l'Italia", è l'avvertimento che l'Fmi ha lanciato in vista del G20 di Buenos Aires. Tra gli appuntamenti odierni, si segnala l'asta del Tesoro, che chiuderà il consueto trittico di fine mese, con Btp per oltre 4 miliardi.Fitta l'agenda macro di oggi. Per quanto riguarda il Vecchio continente si segnalano, in particolare, gli indicatori di fiducia nell'Eurozona e l'inflazione in Germania. Dagli Stati Uniti in arrivo l'aggiornamento su reddito e spesa delle famiglie americane, le nuove richieste di sussidi alla disoccupazione e le vendite di case. In serata la Fed pubblicherà i verbali dell'ultima riunione.