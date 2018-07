Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, focus sulle trimestrali

Valeria Panigada 13 luglio 2018 - 08:39

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi sopra la parità per Piazza Affari e le principali Bors europee, proseguendo i guadagni di ieri. Gli investitori spostano la loro attenzione dalle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina verso i fondamentali societari con l'avvio della nuova stagione delle trimestrali Oltrecoeano. Nel pomeriggio alcuni colossi bancari americani diffonderanno i conti intermedi. Ieri sera Wall Street ha chiuso sopra la parità, con l'indice Nasdaq che ha aggiornato i massimi storici a 7.823,92 punti. Intonazione positiva anche per i listini asiatici questa mattina, con Tokyo che ha segnato a fine giornata un balzo di quasi 2 punti percentuali.Dal fronte macro è giunto il dato sulla bilancia commerciale cinese, che ha visto un surplus in aumento più del previsto. A stupire positivamente anche il surplus commerciale record con gli Stati Uniti a circa 30 miliardi di dollari, una cifra che potrebbe destare la collera di Donald Trump impeganto in una guerra commerciale contro Pechino. Tra gli appuntamenti della giornata, oltre alle trimestrali, si segnala il vertice Ecofin a Bruxelles a cui parteciperà anche il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. Ieri, secondo quanto dichiarato dal presidente dell’Eurogruppo, Mario Centeno, il ministro italiano Tria avrebbe dato rassicurazioni sull’impegno di Roma a rispettare le regole fiscali dell’Ue. Intanto la Banca d'Italia diffonderà il dato sull'andamento del debito pubblico e pubblicherà il Bollettino economico trimestrale.Tra i titoli di Piazza Affari attenzione a Fincantieri che questa mattina ha annunciato un nuovo contratto per una serie di navi ecologiche.