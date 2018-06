Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio dopo esito positivo summit Trump-Kim

Valeria Panigada 12 giugno 2018 - 08:53

MILANO (Finanza.com)

Gli acquisti a Piazza Affari e sulle Borse europee dovrebbero proseguire anche oggi dopo l'esito positivo dello storico incontro che si è tenuto oggi a Singapore tra il presidente americano Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un. Un incontro che, ha detto il presidente Usa, è andato "molto, molto bene". I due hanno infatti firmato un accordo che Trump stesso ha definito "molto completo". Sul valutario il dollaro brinda all'esito positivo del summit, salendo al record in tre settimane nei confronti dello yen, considerato valuta rifugio. Questo movimento ha sostenuto la Borsa di Tokyo che questa mattina ha chiuso con segno più (+0,33%).Gli investitori guardano già ai prossimi eventi della settimana. In primis la Fed e la Bce. Tra gli altri appuntamenti odierni si segnala il rapporto mensile dell'Opec sul petrolio, mentre in Inghilterra il Parlamento inglese voterà sulla Brexit. Sul fronte emissioni, il Tesoro italiano sarà impegnato nell'asta di BoT annuali per 6 miliardi di euro.