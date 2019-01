Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, attenzione a Enel e Cucinelli

Valeria Panigada 7 gennaio 2019 - 08:38

Si prevede un avvio positivo per Piazza Affari e le Borse europee, in scia al rally di Wall Street venerdì sera e ai guadagni dei listini asiatici questa mattina. La piazza di Tokyo ha chiuso con un balzo del 2,44%, Sydney è salita di oltre 1 punto percentuale e Shanghai e Hong Kong hanno imboccato la via dei rialzi. A sostenere gli scambi le parole giudicate rassicuranti del governatore della Fed, Jerome Powell, che intervenendo ad una tavola rotonda all’American Economic Association insieme ai suoi predecessori Janet Yellen e Ben Bernanke ha detto: “Siamo sempre pronti a cambiare passo nella nostra politica e a cambiarlo anche in modo significativo”, sostenendo che la Fed "ascolta" i mercati e tiene conto del loro andamento.Altro fattore positivo è l'incontro a livello vice ministeriale che si terrà nelle giornate di oggi e domani, a Pechino, tra gli Usa e la Cina, nell'intento di dirimere le controversie commerciali ed evitare una escalation della guerra commerciale. A partire da oggi riprenderanno i lavori anche al governo di Theresa May con l'intento di raggiungere una intesa interna e firmare l'accordo sulla Brexit per il 15 gennaio.In Italia il focus rimane orientato verso le banche, con la questione Carige ancora aperta. Tra le altre storie societarie, attenzione a Enel, che venerdì a mercato chiuso ha annunciato la costruzione di un mega parco eolico negli Stati Uniti con un investimento di 600 milioni di dollari, e a Brunello Cucinelli, il cui Cda oggi si riunirà per l'approvazione dei conti.Dal fronte macro, oggi sono previste alcune indicazioni importanti. In particolare dall'Eurozona il dato sulle vendite al dettaglio e la fiducia degli investitori, mentre dagli Stati Uniti giungeranno gli ordini di fabbrica e l'Ism non manifatturiero.