Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, attenzione a Pirelli

Valeria Panigada 26 novembre 2018 - 08:36

MILANO (Finanza.com)

Si prevede un avvio sopra la parità per Piazza Affari e le Borse europee, in scia all'intonazione positiva dei listini asiatici questa mattina. A Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso in rialzo dello 0,76%, grazie soprattutto ai guadagni dei titoli del settore costruzione, che sono saliti dopo la notizia della vittoria, da parte della città di Osaka, della gara per ospitare il World Expo del 2025. Più caute le piazze cinesi, in vista dell'incontro tra il presidente cinese Xi Jinping e il presidente Usa Donald Trump, in occasione dei lavori del G20 che si terranno il prossimo fine settimana a Buenos Aires, Argentina.A sostenere gli scambi anche il via libera del Consiglio europeo all'accordo sulla Brexit, giunto ieri in sede straordinaria. Ora si attende la ratifica da parte del Parlamento inglese, l'ultimo ma anche il più difficile ostacolo alla Brexit. Intanto in Italia l'attenzione rimane rivolta alla manovra, dopo la bocciatura da parte della Commissione europea. Secondo le ultime dichiarazioni degli esponenti politici, il governo M5S-Lega appare disponibile a introdurre modifiche alla legge di bilancio per andare incontro alle richieste di Bruxelles e riuscire a strappare il sì. Secondo il Sole 24 Ore, Roma avrebbe presentato a Bruxelles la proposta di rimandare ad aprile, anziché a gennaio, l'introduzione del reddito di cittadinanza e della quota 100, per consentire che parte delle risorse necessarie per finanziarli venga utilizzata per ulteriori investimenti.Dal fronte macro oggi è attesa la pubblicazione dell'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese tedesche sulla situazione attuale dell'economia e le aspettative che hanno per il futuro. A Bruxelles si tiene l'intervento del presidente Bce, Mario Draghi, al Parlamento europeo. Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Pirelli che potrebbe scattare sul rinnovo della partnership in F1 fino al 2023.