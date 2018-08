Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, attenzione a Juventus

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 08:40

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero aprire questa prima seduta della settimana in territorio positivo, proseguendo i rialzi di venerdì. A sostenere i mercati le indicazioni rassicuranti del presidente della Fed, Jerome Powell, che al suo debutto al simposio di Jacksone Hole ha confermato l’ottimismo sull’economia e l’intenzione della banca centrale Usa di procedere con rialzi graduali dei tassi. Dichiarazioni che hanno permesso venerdì scorso a due dei principali indici di Wall Street di aggiornare i massimi storici. Questa mattina le piazze azionarie asiatiche si muovono sopra la parità (Tokyo +0,88%) sostenute, inoltre, dal rafforzamento dello yuan dopo alcune misure annunciate dalla People'd Bank of China.La settimana si apre sul fronte macro con l'indice Ifo, che misura la fiducia delle aziende in Germania, la principale economia dell'Eurozona. Nel pomeriggio dagli Stati Uniti giungerà l'indice sull'attività manifatturiera calcolato dalla Fed di Dallas. Si ircorda che oggi la Borsa di Londra rimarrà chiusa per festività.L'Italia rimane al centro dell'attenzione dei mercati in vista della manovra 2019 con il rischio di un possibile sforamento dei target sul debito. Intanto oggi inizia in Cina la visita ufficiale del ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria, che si protrarrà fino al 1 settembre, con l'intento di rafforzare i rapporti economici tra i due paesi. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, invece andrà a riferire in Parlamento sul crollo del ponte Morandi di Genova. Tra i titoli di Piazza Affari da monitorare Juventus che potrebbe avanzare dopo la vittoria di sabato e dopo che venerdì ha chiuso sui massimi dal 2002 a 1,024 euro (+4,49%) con una capitalizzazione di Borsa per la prima volta superiore a 1 miliardo di euro.