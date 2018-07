Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, atteso il discorso di Draghi

Valeria Panigada 9 luglio 2018 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee dovrebbero muoversi in territorio positivo, in scia ai guadagni di Wall Street venerdì sera (con il Nasdaq che ha incassato un +1,34%), dopo i dati sul mercato del lavoro, e dei listini asiatici questa mattina. La piazza di Tokyo ha chiuso con un progresso dell'1,21%, cercando di recuperare le perdite della scorsa settimana.Oggi gli occhi dei mercati sono puntati sull'intervento del presidente della Bce, Mario Draghi, al Parlamento europeo. Attenbzione anche a Londra dove ieri il ministro inglese della Brexit, David Davis, ha deciso di lasciare l'incarico aprendo una crisi di governo per Theresa May.A Piazza Affari, da monitorare le banche, in particolare Banca Carige dopo le dimissioni di un altro consigliere per motivi di dissenso e divergenze in merito alla governance. E poi ancora Juventus in attesa del possibile ingaggio del portoghese Cristiano Ronaldo.