Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio, attenzione a Telecom Italia

Valeria Panigada 7 giugno 2018 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

Piazza Affari e le principali Borse europee sono attese in rialzo all'apertura di oggi, in scia ai guadagni di Wall Street ieri sera. In particolare l'indice Nasdaq ha aggiornato i massimi storici per la terza sduta consecutiva mentre il Dow Jones è balzato dell'1,40%. L'intonazione positiva si è trasferita sui listini asiatici questa mattina, con la piazza di Tokyo che ha chiuso con un progresso intorno a 1 punto percentuale. Sullo sfondo però rimangono le tensioni commerciali, in vista del G7 in Canada che inizierà domani e proseguirà anche sabato. I leader politici dei sei peasi più importanti intendono fare fronte comune contro le politiche di Donald Trump improntate al protezionismo.Intanto si distende anche la questione politica in Italia. Ieri il governo di Giuseppe Conte ha ricevuto la fiducia anche dalla Camera con 350 voti a favore e 236 contrari. Il nuovo esecutivo Lega-M5S è nella pienezza dei suoi poteri e oggi si svolgerà il primo Consiglio dei ministri. L'operato del nuovo esecutivo rimane sotto la lente di ingrandimento del mercato. Nel suo discorso davanti alla Camera infatti il premier Conte ha fatto sapere che intende trattare la questione debito con l'Unione europea.La giornata sarà movimentata anche da alcune indicaizoni macro, tra cui spiccano le vendite al dettaglio in Italia e il Pil dell'Eurozona. Intanto dalla Germania sono giunti gli ordini di fabbrica, scesi del 2,5% ad aprile rispetto al mese prima. Si tratta del quarto calo mensile consecutivo che getta un'ombra sul motore economico dell'Eurozona anche in vista della riunione di poolitica monetaria della Bce, in agenda la prossima settimana.Tra i titoli di Piazza Affari, attenzione a Telecom Italia dopo che l'Agcom ha ritenuto che il progetto di separazione legale della rete di accesso possegga i requisiti di ammissibilità richiesti dal Berec (Body of European Regulators in Electronic Communications).