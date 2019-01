Piazza Affari e Borse europee previste positive in avvio

Valeria Panigada 25 gennaio 2019 - 08:35

MILANO (Finanza.com)

L'ultima seduta della settimana dovrebbe avviarsi con segno più a Piazza Affari e in Europa, in scia ai guadagni dei listini asiatici questa mattina. La piazza di Tokyo ha terminato con un rialzo di quasi 1 punto percentuale, guidando i rialzi nell'area Asia-Pacifico. L'attenzione è rivolta alle trattative commerciali tra Stati Uniti e Cina. Qualche commento è arrivato dal segretario al Commercio Usa Wilbur Ross che, pur ammettendo che le controparti "sono distanti diverse miglia" dal raggiungere un accordo, ha smorzato i toni rispetto alle precedenti dichiarazioni.Segnali positivi giungono anche dal fronte Brexit con l'Irlanda del Nord pronta a sostenere il piano di Theresa May. Secondo alcuni rumor riportati dal The Sun, il Partito Unionista Democratico (DUP) dell'Irlanda del Nord, avrebbe deciso di offrire il proprio sostegno, comunque condizionato, al piano sulla Brexit della premier britannica May. In attesa di sviluppi, si guarda anche al fronte macro. Oggi è previsto l'indice Ifo, che misura la fiducia delle imprese in Germania. Dagli Stati Uniti sono in programma gli ordini di beni durevoli e le vendite di case nuove.